رئيس الاتحاد الإسباني “يستبعد” فوز برشلونة باللقب بسبب “كورونا”

خرج لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن صمته بخصوص هوية الفريق الفائز بلقب النسخة الحالية لـ” ليغا” في حال استمرار فيروس “كورونا” لمدة أطول.

وقال روبياليس، قبل قليل من اليوم الثلاثاء، إن المنافسات يتوجب أن تنتهي يوم 30 يونيو المقبل، دون أن يستبعد إمكانية تمديد فترة الدوري في حال استمرار تأثيرات انتشار فيروس “كورونا” على المشهد الرياضي.

وتابع “سنعمل على تفعيل القانون والحرص على ضمان حقوق جميع الفرق المتبارية على منافسة الدوري”.

وقالت “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، إن رئيس اتحاد الجارة الشمالية للمغرب يستبعد تتويج فريق برشلونة بلقب الدوري بسبب استمرار فيروس “كورونا”.