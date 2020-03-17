محكمة الصلح تمدد اعتقال الناشط أيمن حاج يحيى للأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّرت محكمة الصلح في ريشون ليستيون، اليوم الإثنين، تمديد اعتقال الناشط أيمن حاج يحيى لمدة ستة أيام إضافية، حتى يوم الأحد القادم، ويأتي هذا التمديد رغمًا عن طلب المحكمة بتمديد اعتقاله لمدة تزيد عن 15 يومًا.
ويذكر أن أمر منع حاج يحيى من لقاء محاميه ساري المفعول حتى اللحظة، وبناءًا على هذا القرار عُقدت الجلسة، واتباعًا للإجراءات الخاصة للمحاكم بصدد فيروس كورونا، فقد تم إجراء المحكمة دون تواجده فيها، بل عبر بث مباشر ما بين مركز التحقيق في بيتح تكفا والمحكمة في ريشون ليتسيون.
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