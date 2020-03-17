شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأردن تعلن عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:58 مساءً, 17 مارس 2020 م المناطق_واس أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا بالموازاة مع تطبيق قانون الدفاع الوطني.

وسيتم من خلال هذا القرار حظر التجوال بالأماكن العامة بالأردن بداية من غد الأربعاء.

وقال العاهل الأردني في رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني: إن الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الأردنيين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة هذا الوباء.

وأضاف أن الأمر الملكي بالموافقة على إعلان العمل بقانون الدفاع، يأتي حرصاً على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة.

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