شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الوزارة، قد فرضت عقوبات على 16 من الأفراد والكيانات المرتبطة بإدارة الأسد في العام الماضي.
وبموجب تلك العقوبات حُظر الدعم المادي لنظام الأسد، بما في ذلك شحنات النفط إلى الموانئ التي يسيطر عليها النظام، فضلاً عن الدعم المادي للجماعات المصنفة، كجماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
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