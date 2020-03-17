اخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري والان نبدء بالتفاصيل

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب، على خلفية الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وكانت الوزارة، قد فرضت عقوبات على 16 من الأفراد والكيانات المرتبطة بإدارة الأسد في العام الماضي.

وبموجب تلك العقوبات حُظر الدعم المادي لنظام الأسد، بما في ذلك شحنات النفط إلى الموانئ التي يسيطر عليها النظام، فضلاً عن الدعم المادي للجماعات المصنفة، كجماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا