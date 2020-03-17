طهران ـ د ب أ: أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أمس أنه تم منح إجازة مؤقتة لنحو 85 ألف سجين، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا. وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إلى أنه تم إعطاء هذه الإجازة “للسجناء لمغادرة السجن مؤقتا” بسبب كورونا وأعياد رأس السنة الفارسية (تبدأ في 21 مارس). وقال المتحدث غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي عقده عبر الفيديو امس إن “القرار شمل نحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء أمنيون”. وأضاف أن “نصف السجناء الأمنيين منحوا إجازة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجازة لـ85 ألف سجين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.