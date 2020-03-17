العراق: تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة وصالح يدعوه لانتخابات (مبكرة)

سقوط صاروخين على معسكر في بغداد

بغداد ـ وكالات:

كلف الرئيس العراقي برهم صالح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال صالح ، في مرسوم جمهوري إنه تم “تكليف عدنان عبد خضر عباس الزرفي بتشكيل مجلس الوزراء ويتولى تسمية أعضاء وزارته وتقديمهم الى مجلس النواب لنيل الثقة خلال مدة أقصاها30 يوما من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري” .

وأعرب الرئيس العراقي عن الأمل في أن يعمل رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة. وقال صالح ، خلال مراسم تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة :” أمنياتنا لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق”. وأضاف أن “العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه”. وقال صالح :”أمامنا الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه ، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها”.

وعدنان الزرفي من مواليد عام 1966 وحاصل على ماجستير فقه “جامعة الكوفة”وماجستير أمن وتخطيط استراتيجي “كلية الأمن والدفاع”، وهو عضو في البرلمان العراقي الحالي والامين العام لحركة الوفاء العراقية . وعمل محافظا للنجف لدورتين منذ عام 2004 وحتى 2014 ، وتقلد منصب وكيل مساعد لوكالة المعلومات في وزارة الداخلية 2006 إلى 2009.

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط صاروخين على معسكر بسماية الذي يضم قوات أجنبية جنوب بغداد. وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق دعت يوم السبت الماضي إلى تطبيق قرار مجلس النواب العراقي القاضي بانسحاب القوات الأجنبية من العراق ، وذلك بعد هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي مما أسفر عن إصابة اثنين من منتسبي قوات الدفاع الجوي العراقية.

من جهة أخرى، أعلن العراق أمس أنه قدم شكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الأميركي الأخير، الذي طال مواقع لقوات الحشد الشعبي العراقي. وقال متحدث الخارجية أحمد الصحاف، في بيان إن “وزارة الخارجيّة بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركي على القوات العراقية”. وتابع أن “وزارة الخارجية وصفت القصف الأميركي بهذه الشكوى بأنه عمل عدائي، وخرق فاضح لشروط تواجد للقوات الأميركية في العراق”. وقامت الولايات المتحدة بشن هجمات مستهدفة خمسة مستودعات أسلحة لجماعة كتائب حزب الله في العراق. وأعلنت وزارة الدفاع أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ “كتائب حزب الله” العراقي، شملت خمسة منشآت لتخزين الأسلحة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي أعلنت، السبت الماضي، أن 33 صاروخا من طراز كاتيوشا سقطت على قاعدة التاجي شمالي بغداد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على القاعدة، التي تضم قوات للتحالف الدولي. وكان الجيش العراقي أعلن عن سقوط 10 صواريخ كاتيوشا، الأربعاء الماضي، على قاعدة التاجي التي تأوي جنودا أميركيين وبريطانيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر. وبحسب إحصاءات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، قتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أميركيان وبريطاني، وأصيب 12 آخرين في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.