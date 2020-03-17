الصين تبدأ التجارب السريرية لأوّل لقاح.. و90% من شركاتها الصناعية تستأنف الإنتاج

تخلّص الجسم من (كوفيد19) يحتاج ما بين 20 و37 يوماً

ـ (الصحة العالمية) تنصح بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب وترصد إصابتين مؤكدتين بين موظفيها

ـ ارتفاع الإصابات في السعودية والكويت وقطر ومصر ولبنان ـ الأردن ينشر الجيش ويعطل المؤسسات ويحظر مغادرة المنازل

ـ الجزائر يغلق المساجد ويسجل خامس وفاة ـ وفاة شخصين في المغرب وتونس تغلق حدودها

ـ وفيات إيران تلامس الألف وبريطانيا ترفض إغلاق المدارس

ـ فرض الحجر الصحي الشامل بفرنسا

ـ إسبانيا تسجل 11178 إصابة والسويد تغلق المدارس

ـ تركيا توقف صلاة الجماعة وأرمينيا تعلن الطوارئ ـ جواتيمالا وكولومبيا تغلقان حدودهما

ـ الهند تغلق (تاج محل) وارتفاع المصابين في باكستان

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

أجرت الصين أمس أولى التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وفق ما أوردته وكالة “رويترز” نقلا عن تقرير أوردته صحيفة “الشعب” اليومية التابعة للحزب الشيوعي الصيني. في وقت أعلنت فيه لجنة الدولة للتنمية والإصلاح أن أكثر من 90% من المؤسسات الصناعية الرئيسية على مستوى المقاطعات في الصين قد استأنفت العمل والإنتاج بفضل التدابير المتخذة. وقد سجلت الصين 13 حالة وفاة و21 إصابة جديدة بالفيروس أمس. في السياق، دخل قرار إغلاق فرنسا حيز التنفيذ من منتصف نهار الثلاثاء ولمدة 15 يوما على الأقل، محذرا من أنه سيجري معاقبة كل من يخالف هذه القواعد”. يأتي ذلك فيما كشفت دراسة صينية حديثة أن متوسط الفترة التي يتخلص الجسم من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ تتراوح بين 20 و37 يوما. وذلك استنادا إلى بيانات 191 مريضا تأكدت إصابتهم بالفيروس في مستشفيين بمدينة ووهان.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية، من استعمال بعض الأدوية، التي تستخدم دون وصفة طبية للعلاج، مع توسع انتشار “كوفيد 19″. وأوضحت المنظمة العالمية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، “أنه لا توجد حاليا أية أدوية معتمدة من قبلها لعلاج كوفيد 19″، كما “نصحت بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات الأدوية الأخرى وعقار الايبوبروفين الشهير دون استشارة الطبيب”. وحثت المنظمة جميع دول العالم على تعزيز برامجها الخاصة باختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد قائلة إن ذلك هو أفضل سبيل للحد من انتشار المرض. من جهة أخرى، قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إنه تم التأكد من إصابة اثنين من موظفي المنظمة بفيروس كورونا المستجد. وصرح المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير للصحفيين إن “العاملين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما الأعراض في المنزل وتم التأكد من إصابتهما بكوفيد 19″.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 130 حالة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة . كما أعلنت وزارة الصحة القطرية عن 38 حالة إصابة جديدة بالفيروس مايرفع عدد حالات الاصابات إلى 439 حالة. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين. بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 120 شخصا، مشيرة إلى تسجيل حالتي شفاء تام.

وفي الأردن أصدرت الحكومة قرارات تهدف لمكافحة فيروس كورونا تضمنت منع مغادرة المنازل وتعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية. كما نشر الجيش الأردني قواته على مداخل المدن ومخارجها، في كافة أنحاء الأردن في إجراء يسعى إلى كبح انتشار الفيروس. في السياق، قررت لجنة الفتوى في الجزائر إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة، كما أعلنت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات في الجزائر عن تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى خمس من جملة 60 حالة مؤكدة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ غلق الحدود البرية والجوية باستثناء الرحلات الخاصة بالسلع والإجلاء.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 988 حالة، بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة فيما بلغ عدد الإصابات 16 ألفا و169 بعد تسجيل 1178 حالة إصابة جديدة. وفي بريطانيا رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوات لإغلاق المدارس أوإعادة إجراء فحص شامل لفيروس كورونا المستجد لكنه حث الجمهور على وقف التواصل الاجتماعي غير الضروري والسفر. وفي فرنسا، بدأت السلطات تنفيذ قرار الحجر الشامل في كافة أنحاء فرنسا وسجلت فرنسا 6622 حالة إصابة بالوباء العالمي حتى الآن، فيما لقي 148 شخصا حتفهم من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس. في السياق، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 6600 حالة. وفقا لتحليل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) للأرقام الصادرة عن الولايات الألمانية. فيما أعلنت الحكومة البولندية أن جميع أعضاء مجلس الوزراء الذين حضروا الاجتماع الأخير للحكومة خضعوا لفحوص فيروس كورونا المستجد بعد أن تأكدت إصابة وزير البيئة بالفيروس.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 11178 حالة. فيما أوصى رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين بإغلاق جميع المدارس والجامعات ومراكز تعليم الكبار ابتداء من اليوم الأربعاء، وتبني تقنية التعليم عن بعد. وفي تركيا أعلن رئيس الشؤون الدينية علي أرباش تعليق صلوات الجماعة في المساجد , كما أعلنت أرمينيا حالة طوارئ لمدة 30 يوما. بدورها، سجلت تايلاند 30 إصابة جديدة في وقت أعلنت فيه كوريا الجنوبية تسجيل 84 إصابة جديدة أيضا.

وفي اميركا الجنوبية أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن فرض الحجر الصحي على مستوى فنزويلا فيما قال رئيس جواتيمالا إن بلاده ستغلق حدودها لمدة 15 يومًا لمنع انتشار الفيروس بينما تعتزم كولومبيا إغلاق حدودها البرية والبحرية والنهرية اعتبارا من اليوم وحتى 30 مايو. على صعيد متصل، أعلنت الهند إغلاق مزار “تاج محل” الشهير للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد , بينما صرح متحدث باسم وزارة الصحة الباكستانية بأن عدد الإصابات المسجلة جراء فيروس كورونا قفز في يوم واحد بأكثر 130 حالة جديدة في أنحاء باكستان ليصل الإجمالي إلى 184.

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مستشارة ترامب الإعلامية تعمل من منزلها

واشنطن ـ رويترز: قالت ستيفاني جريشام المستشارة الإعلامية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إنها تعمل من منزلها بعد مخالطتها مسؤولا برازيليا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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هروب 37 مشتبها بإصابتهم في أفغانستان

كابول ـ د ب أ: أكد متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن ما لا يقل عن 37 مريضا يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فروا من مستشفى بإقليم هرات غرب أفغانستان.

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سرقة 50 ألف كمامة بألمانيا

كولونيا ـ د ب أ: أعلنت الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية أن لصوصا سرقوا 50 ألف قناع لحماية الجهاز التنفسي (كمامة) من مخزن تابع لمستشفيات في المدينة الواقعة غرب ألمانيا.

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تحذير من انهيار المستشفيات بسويسرا

زوريخ ـ رويترز: حذر مسؤول صحي سويسري كبير من أن المستشفيات في سويسرا قد تنهار إذا استمر انتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة سريعة.

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إصابة الممثل إدريس إلبا وتوم هانكس وزوجته يغادران المستشفى

لوس انجلوس ـ وكالات: قال الممثل البريطاني إدريس إلبا إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد. فيما قام نجم هوليوود الشهير توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بعزل نفسيهما في المنزل عقب تلقيهما معالجة في أحد المستشفيات الأسترالية بسبب إصابتهما بالفيروس.