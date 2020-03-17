الأورومتوسطي: مئات الأسرى الفلسطينيين يواجهون خطرا كبيرا بسجون الاحتلال

مباحثات فلسطينية روسية بشأن إنهاء الانقسام وتطورات القضية

القدس المحتلة ـ عواصم ـ وكالات: طالب مرصد حقوقي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها في ظل مخاطر أزمة الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، إن مئات الأسرى الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي يواجهون خطرا كبيرا بعد أن تم الكشف عن إصابة أحد الأطباء النفسيين في أحد السجون بالفيروس، والذي كان على تواصل مع معتقلين خلال عمله، بالإضافة إلى إصابة سجّان أيضًا. وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن واقع الزنازين في سجون الاحتلال الإسرائيلي معرضة بشكل كبير لانتشار عدوى الفيروس فيها، كونها مكدسة بالمعتقلين وتخلو من البنية التحتية اللازمة للحد من انتشار المرض فيها.

وبالنظر إلى عدم القدرة على التصدي لانتشار الفيروس، والخطر الذي يهدد حياة الاسرى في سجون الاحتلال، فإنّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان طالب بإطلاق سراح المعتقلين فورًا وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياتهم التي لا تقل أهميتها عن غيرهم.

وقبل يومين طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها خاصة المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال “حفاظا على أرواحهم” من مخاطر تفشي إصابة فايروس كورونا. في هذه الأثناء أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “عمليات القمع والملاحقة والاعتقال العنصرية” من شرطة الاحتلال الإسرائيلية بحق شبان فلسطينيين أطلقوا مبادرة للتوعية حول الوقاية من انتشار فايروس “كورونا” في القدس. واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، أن اعتقال 12 فلسطينيا ممن شاركوا في هذه الفعالية “يشكل قمة إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في المدينة المقدسة”.

سياسيا، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس جولة محادثات مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، تركزت على ملف المصالحة والتطورات السياسية حول القضية الفلسطينية. وتشكل المباحثات مع حواتمة حلقة جديدة في إطار المشاورات التي كثفتها موسكو مؤخرا مع الفصائل الفلسطينية بهدف دفع ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال حواتمة في تصريح صحفي إن هذه هي “المحاولة الثالثة التي تقوم بها موسكو لدفع الأمور باتجاه الوصول إلى حلول تؤدي إلى تصحيح الأوضاع، عبر إنهاء الانقسام بين فريقي الانقسام فتح وحماس، وإعادة بناء الوحدة الفلسطينية على قواعد تستند إلى وثائق سبق أن تم التوصل إليها في إطار منظمة التحرير”. وشدد على أن لدى الفلسطينيين وثائق، وصفها بأنها تمثل “الإجماع الوطني” من خلال توقيع 14 فصيلا عليها. وكشف عن أن موسكو تعمل حاليا لـ”إنجاح عقد اجتماع جديد بجدول أعمال يهدف إلى إنهاء الانقسام وإعادة بناء وحدة شاملة”.