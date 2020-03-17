بالصور.. بغداد بعد دخولها الحظر والنجدة تنتشر

وجه مدير نجدة بغداد العميد علي كريم، الثلاثاء، جميع الدوريات بالمباشرة بتطبيق قرار خلية الازمة وفرض حظر التجوال في عموم مناطق العاصمة. وبحسب بيان النجدة ان "الدوريات انتشرت في الازقة والشوارع". واضاف انه "تم توجيه الدوريات بالتحدث مع المواطن المخالف بان يلتزم بالقرار حفاظا على صحته". Advertisements

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