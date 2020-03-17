بالصور.. ما سببه القصف على الجادرية

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لما سببه سقوط صاروخين على منطقة الجادرية وسط بغداد. واظهرت الصور ادناه حجم الاضرار التي سببها سقوط احد الصواريخ على عمارة سكنية قرب هيئى الحج والعمرة في المنطقة. Advertisements

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