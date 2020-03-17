ترامب: العالم في حالة حرب مع عدو خفي

اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن دول العالم تخوض حاليا حالة حرب مع ما وصفه بـ"العدو الخفي" ، في اشارة الى فيروس كورونا.
وكان ترامب قال خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، داعياً الامريكيين الى العمل من منازلهم، كما طلب ترامب الذي اعلن الطوارئ في الولايات المتحدة، 50 مليار دولار من الكونغرس لتمويل الحملة ضد فيروس كورونا.
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.
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