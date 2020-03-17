الوطن اولا: بعض السياسيين ينظرون لرئاسة الوزراء من زاوية واحدة

أكد رئيس كتلة "الوطن اولا" النيابية محمد اقبال الصيدلي، الثلاثاء، أن بعض السياسيين ينظرون لرئاسة الوزراء من زاوية واحدة.
وقال الصيدلي في تغريدة له على تويتر، إن "مضمار رئاسة الوزراء هو ان عددا كبيرا من السياسيين ينظر للموضوع من زاوية واحدة يحيطها الخوف من كل جانب".
وأضاف أنهم "يخافون على مكاسب سابقة وقلقون من نتائج لاحقة ولا يقبلون فيها تنازل او تفاوض وباختصار يعتقدون تکلیف + تمرير = تدمير + تغيير فمتی نوحد قرارنا ونترك مخاوفنا فالعراق يستحق".
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