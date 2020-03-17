اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الثلاثاء، أن الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الصحفية المعتمدة لدى النقابة وهيئة الاعلام والاتصالات بإمكانهم التنقل خلال حظر التجوال
وقال اللامي في حديث لـ الخليج 365، إن "توجيه قيادة عمليات بغداد الخاص بحركة الصحفيين والإعلاميين خلال أيام حظر التجوال لا يشمل من يعمل في المؤسسات المعتمدة لدى نقابة الصحفيين وهيئة الاعلام والاتصالات".
وأضاف أن "الغرض من التوجيه ضمان تنقل الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الموثوقة".
وأصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، توجيها يخص تنقل الصحفيين خلال حظر التجوال، مؤكدة فيه ضرورة اعتماد الهوية الصادرة من نقابة الصحفيين العراقيين.
كانت هذه تفاصيل خبر اللامي يصدر توضيحاً بشأن توجيه عمليات بغداد الخاص بالصحفيين خلال حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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