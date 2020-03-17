المتحدث باسم الجيش الليبي يعلن عن وضع نفسه في الحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، عن وضع نفسه في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، للاشتباه على ما يبدو في إصابة بفيروس كرورنا، رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة.



وأشار إلى أنه سيتابع ”خلال الأسبوعين كل المستجدات، وسنطلعكم عليها أولا بأول عبر صفحتنا أو عبر القنوات وإن لزم الأمر الظهور في بيان مصور سيكون أيضا عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي“.

Advertisements

وشدد على أن ”السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات ويجب ألا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء“.

وأعلنت السلطات المحلية في ليبيا حالة الطوارئ والتعبئة العامة في مواجهة فيروس كورونا، ودعت في الأثناء دول عربية وأجنبية إلى وقف القتال ليتسنى للحكومة مجابهة الوباء.