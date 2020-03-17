مصر تنفى صحة الصورة المتداولة التي تزعم إنها لضحايا فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نفى مجلس الوزراء المصري، صحة الصورة المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض باعتبار أنهم ضحايا فيروس كورونا في مصر.



وأكد مجلس الوزراء المصري، أن هذه الصورة مفبركة وغير صحيحة وهدفها بث الرعب في قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة.

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وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، قد أصدر كتاباً حول التداعيات العالمية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد ـ 19) تضمن موضوعات تتعلق بتداعيات الفيروس على كل من الحُكومات والأعمال، والاقتصاد الكُلي، والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب عدد من البُلدان في مواجهة الفيروس، واستعراض عدد من الكتب الأخرى ذات الصلة.

وأوضح مُساعد رئيس الوزراء المصري، أسامة الجوهري، أن الكتاب استند على تقارير وتحليلات صادرة عن مُؤسسات دولية معتمدة، منها: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ووحدة أبحاث الإيكونوميست، وبلومبرج، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، وشركة "ماكينزي"، ومنظمة الأنكتاد، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومؤسسة "جي بي مورجان"، ووكالة الطاقة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ووجه مجلس الوزراء المصري، بتوزيع هذا الكتاب على الوزارات والمحافظات، فى إطار الجهود التوعوية التي تقوم بها الحكومة بآثار فيروسالكورونا، وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وأفضل السياسات المُتبعة حول العالم في التعامل مع الوباء.