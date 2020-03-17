شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تدعم "الصحة العالمية" بـ40 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله اليوم الثلاثاء، أن الكويت تقدمت بتبرع بقيمة 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية.

Advertisements ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول إن هذا التبرع يهدف "لدعم جهود المنظمة البناءة في مكافحة وباء كورونا الجديد". وأوضح أن "منظمة الصحة العالمية ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها في هذا المجال، إضافة إلى دعم الدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة في هذا الإطار".

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