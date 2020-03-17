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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 1987 إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، الثلاثاء، تسجيل 1987 إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد المصابين إلى 11178.
وكانت إسبانيا أعلنت، الإثنين، وفاة 297 شخصا بسبب فيروس كورونا، فيما أكدت عمدة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، إصابتها بالفيروس، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر".
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد، بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم، إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.
وجاء إعلان الطوارئ عقب اجتماع استثنائي عقدته الحكومة الإسبانية، لبحث إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي بدأ ينتشر في البلاد.
ويندرج هذا الإجراء المشدد في إطار حالة التأهب التي أعلنت لـ15 يوما في إسبانيا، البلد الثاني الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.
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