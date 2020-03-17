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تأهيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة فريق فني وهندسي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يزور عددا من الجهات الحكومية والخدمية في العاصمة الموقتة عدن، استكمالا للزيارات الدورية، بهدف معرفة احتياجاتها وإعادة تأهيلها ومساعدتها على بناء قدراتها.



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