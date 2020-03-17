شكرا لقرائتكم المسماري: سأدخل الحجر الصحي لأسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أنه سيدخل الحجر الصحي لمدة أسبوعين، رفقة الفريق المصاحب له، بعد عودته من مهمة خارجية.

وقال المسماري، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" الثلاثاء، إنه لا يوجد عليه أو الوفد المرافق أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن دخوله الحجر "جاء تنفيذاً للقرارات الصادرة، وإيماناً منا بالمسؤولية العامة، وحفاظاً على الصحة العامة"، وفق تعبيره.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، زار المسماري مصر حيث عقد مؤتمراً صحافياً، تناول فيه آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا.

ولم تعلن السلطات الليبية حتى اليوم عن تسجيل أي إصابة بكورونا، لكن كلاً من حكومة الوفاق في طرابلس والحكومة المؤقتة في الشرق الليبي، أعلنتا عن إجراءات استباقية وقائية، من بينها إغلاق المنافذ البرية والبحرية وإعلان حالة الطوارئ في كامل المؤسسات الصحية.

يشار إلى أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم بلغت 7813 منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، وفق حصيلة أجرتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

إلى ذلك سجلت أكثر من 189,680 إصابة في 146 بلداً ومنطقة منذ بداية الوباء. ولا تعكس هذه الأرقام الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.

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ومنذ الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الاثنين، تم تسجيل 806 وفيات و14,159 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجل فيها أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة هي إيطاليا بـ345 وفاة جديدة تليها إسبانيا (182) وإيران (135).

إحدى العاملات بالرعاية الصحية تفحص حرارة شخص في جامعة القاهرة يوم 15 مارس

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين -- باستثناء هونغ كونغ وماكاو -- 80,881، بينها 3226 حالة وفاة، في حين تعافى 68,869 مصاب. يذكر أن الوباء ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر. وتم تسجيل 21 إصابة جديدة و13 وفاة في الصين بين الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الاثنين و17.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

أما خارج الصين، فسُجّلت 4587 وفاة بحلول الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء (793 جديدة) بين 108,805 إصابة (14,138 جديدة).

والدول الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين هي إيطاليا (2503 وفيات 31,506 إصابات) تليها إيران (988 وفاة و16,169 إصابة) ومن ثم إسبانيا (491 وفاة و11,178 إصابة) تليها فرنسا (148 وفاة و6633 إصابة).

ومنذ الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الاثنين، سجلت حالات وفاة أولى بالفيروس في ماليزيا والبرازيل والدومينيكان. وأعلنت بنين رصد إصابات هي الأولى.