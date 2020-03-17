تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية .. تعرف على رئيس الوزراء الجديد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد اعلن التلفزيون العراقي ان الرئيس برهم صالح كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة. وسيكون أمام الزرفي الذي خلف محمد توفيق علاوي بعد اعتذاره عن التكليف 30 يوماً لتشكيل كابينته الوزارية. وأفادت مصادر اعلامية عراقية ان التكليف قد تم بحضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وكان من المقرر بان يتم تكليف الزرفي مساء امس الاثنين لكنه تاجل الى اليوم الثلاثاء بسبب انقسام الكتل السياسية بين رافض ومؤيد. والسيرة الذاتية للنائب عدنان الزرفي، ادناه: الاسم :عدنان عبد خضير عباس مطر الزرفي التولد : النجف عام 1-1-1966 الأبوين: عراقيين تولد النجف الدراسة: بكلوريوس خريج جامعة الكوفة كلية الفقة ماجستير: جامعة الكوفة كلية الفقة دكتوراه: مرحلة البحث جامعة الكوفة كلية الفقة التوجه السياسي: الانتماء لحزب الدعوة الاسلامية عام 1983 Advertisements الإعتقال والسجن المؤبد مدى الحياة في سجن ابو غريب 1988-1991 الهروب من سجن ابو غريب 22/2/1991 الاشتراك في الانتفاضة الشعبانية 1/3/1991 في النجف الإصابة ثلاث مرات خلال الانتفاضة الشعبانية تأسيس حركة الوفاء العراقية 2004 الهجرة: من عام 1991-1994 في مخيم رفحاء في السعودية الهجرة: من عام 1994-2003 في الولايات المتحدة الأميركية المناصب: عضو فريق هيئة الإعمار العراقي 2003-2004 محافظ النجف: 2004 -2005 عضو مجلس محافظة النجف ورئيس كتلة الوفاء للنجف 2006 وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية 2006-2009 محافظ النجف 2009_2013 محافظ النجف 2013_2015 الأمين العام لحركة الوفاء العراقية

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