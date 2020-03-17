الخزانة الأميركية: تداعيات كورونا على شركات الطيران أسوأ من تداعيات أحداث 11 ايلول

أكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، أن "تداعيات ​فيروس كورونا​ على شركات الطيران أسوأ من تداعيات ​أحداث 11 ايلول​"، لافتاً إلى أن هناك حزمة إجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

كلام منوتشين جاء خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، في حضور الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، حيث حضّ شركات البناء على التبرع بمخزونات الأقنعة من طراز N95 للمستشفيات المحلية باعتبارها "مناسبة تماما للعاملين في الرعاية الصحية".