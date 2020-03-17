حكومة بريطانيا: من المنطقي تقدير عدد الإصابات بكورونا بالبلاد بـ55 ألفا

أكدت الحكومة البريطانية أن "من المنطقي" تقدير عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بـ55 ألفا.
ورداً على أسئلة في مجلس العموم، أشار إلى أن المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس إلى "أنها طريقة منطقية لرؤية الأمور".
وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد حذّر، في مؤتمر صحافي سابق، من أن "كثيراً من العائلات ستفقد أحباءها بسبب تفشي فيروس (كورونا)"، معلناً أن حكومته تتخذ استراتيجية "مناعة القطيع" في التعامل مع الفيروس المستجد الذي أودى بحياة 35 شخصاً.
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