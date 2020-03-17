الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 337

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية عن "ارتفاع عدد الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ إلى 337 حالة".

وفي وقت سابق رجّحت السلطات الإسرائيلية اتساع رقعة انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد وارتفاع وتيرة تسجيل الإصابات، لتصل إلى "مئات وربما آلاف الإصابات" يوميًا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن تشديد الإجراءات لمواجهة انتشار وباء كورونا، فيما فرضت مزيدًا من القيود على الحركة وأوصت كل من ليس لديه عمل بعدم مغادرة المنزل، وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتناياهو، إلى أن هذه التوصية ربما تتحول إلى تعليمات لاحقًا.