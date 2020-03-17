إسبر: الجيش الأميركي لا يزال مستعدا وقادرا على تلبية متطلبات الأمن القومي

أشار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى أن "​الجيش الأميركي​ لا يزال مستعدا وقادرا على تلبية متطلبات ​الأمن​ القومي".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، عن وضع إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.

ولفت البنتاغون إلى أنه تم وضع الوزير ونائبه في الحجر الصحي بعد إصابة 37 من موظفي الوزارة بفيروس كورونا. وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت اليوم، بأن الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن العلماء في معهد كايزر للبحوث الصحية في مدينة سياتل الأميركية بدأوا دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ”COVID-19″، تم تطويره في وقت قياسي بعد تفشي الفيروس في العالم.