قادة بلدان الاتحاد الأوروبي يتفقون على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن قادة بلدان الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.
وفي أعقاب قمة طارئة للاتحاد، أوضحت أنه في ما يتعلق بمسألة إغلاق الحدود بين دول الاتحاد، فإن كل دولة من دول الاتحاد ستتخذ قرارها على حدة.
وأشارت إلى أن "العدو هو الفيروس وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لحماية مواطنينا واقتصاداتنا"، مؤكدة أننا "على استعداد للقيام بكل ما هو مطلوب ولن نتردد باتخاذ إجراءات إضافية تبعا لتطورات الأوضاع".
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