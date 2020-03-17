العربية: سقوط 4 صواريخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

أفادت قناة "العربية" عن سقوط 4 صواريخ في محيط ​السفارة الأميركية​ في بغداد، وكانت قناة "الميادين" قد أشارت إلى أن التحالف الأميركي يستعد لمغادرة قاعدة القائم غرب ​العراق​.

وكانت السلطات الأميركية أكدت، في وقت سابق، أن "الجيش سينسحب خلال أسابيع من قاعدة القائم، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخرتين له في العراق".

من جهتها، أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن "قرار السلطات يقضي بالانسحاب من 3 قواعد من أصل 8 قواعد لأميركا في العراق، في إطار تطلعات واشنطن لتقليص حضورها بشكل كبير في البلاد".

ولفتت إلى أن "هذا الإنسحاب سينهي أي تواجد أميركي على طول الجانب العراقي من الحدود مع سوريا".