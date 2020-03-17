مسؤول في الجيش الليبي يخضع نفسه للحجر الصحي لمدة 14 يوماً

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، "أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوم، عقب عودته من رحلة عمل خارج البلاد".

ولفت المسماري، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "سيبقى والفريق المصاحب له في الحجر رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة"، مشدداً على أنهم سيتابعون كل المستجدات خلال فترة الحجر، "وسنطلعكم عليها أول بأول عبر صفحتنا أو عبر القنوات".

كمنا أشار إلى أن "السلامة العامة من الأولويات، وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات، ويجب أن لا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء".