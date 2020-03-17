الحكومة الاسبانية تطلب مساعدة الصين لمكافحة فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جيبينغ وطلب منه معدات صحية للتصدي لوباء كورونا المستجد.
وأعلن مكتب سانشيز اجراء المحادثة الهاتفية وبعدها أكد رئيس الوزراء أمام الصحافيين انه طلب من بكين مساعدة للحصول على معدات طبية.
ولفت سانشيز إلى انه "تحادثنا هاتفيا كما فعلنا قبل اسبوع. والاتصال الهاتفي بين الرئيس شي وبيني تطرق الى هذا الموضوع".
وسبق ان أرسلت الصين، اول بلد تفشي فيه الوباء، خبراء ومعدات لايطاليا البلد الأكثر تضررا في اوروبا.
واسبانيا هي البلد الثاني الأكثر تضررا في اوروبا والرابع في العالم مع أكثر من 11 ألف إصابة و500 وفاة. وأعلنت السبت حال الطوارىء ومنعت السكان من الخروج من منازلهم الا في الحالات الطارئة.
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