الصحة البريطانية: تسجيل407 إصابات جدیدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية، تسجيل 407 إصابات جدیدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1950 حالة، لافتةً إلى أنها أجرت 50 ألف فحص لأشخاص يشتبه بإصاباتهم بالفيروس.

كما أكدت البيانات الصحية وفاة 55 شخصاً غالبيتهم من كبار السن ممن كانوا يعانون مشاكل صحیة.

وفي هذا الإطار، كانت ​الحكومة البريطانية​ دعت في وقت سابق، الموظفین الذين تسمح لهم وظائفهم، العمل عن بعد، مشددةً على ضرورة تجنّب المناسبات الجماهيرية المختلفة قدر الإمكان، من أجل الحد من انتشار الفيروس وتقليل الإصابات والوفيات.