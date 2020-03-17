وسائل إعلام أميركية: إصابة 47 من موظفي البنتاغون بفيروس كورونا

نقلت قناة "​سكاي نيوز​" عن وسائل إعلام أميركية تأكيدها إصابة 47 من موظفي ​البنتاغون​ ب​فيروس كورونا​. وفي وقت أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ في كامل الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا. وتسمح حالة الطوارئ لإدارة ترامب الفدرالية بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة الفيروس. وتخفف هذه الخطوة من أعباء التأمين الصحي وتعقيداته، وتحفز بناء مستشفيات جديدة، وتدعم البحوث الصيدلانية لإيجاد علاج للمرض.

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