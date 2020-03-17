الصحة الإماراتية تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 115 حالة.
في السياق، كانت الحكومة الإماراتية، أعلنت في وقت سابق تعليق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، بعد رفع درجة خطورة "كورونا" إلى مستوى الوباء، كما أنها أغلقت المناطق السياحية والمدن الترفيهية.
بموازاة ذلك، قررت الحكومة تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، في إطار الإجراءات التي تتبعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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