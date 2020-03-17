لافروف يؤكد موقفه الثابت الداعم لحل الدولتين على أساس القانون الدولي

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على "موقفه الثابت الداعم لحل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات ​مجلس الأمن​ و​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ والمبادرة العربية للسلام".

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان، إلى أن لافروف بحث خلال اتصال مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، "سبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتوحيد الصف الفلسطيني".

كما أوضحت أن "أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في منطقة ​الشرق الأوسط​ مع التركيز على تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أنه "تم بحث مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، على أساس ​منظمة التحرير الفلسطينية​ بأسرع ما يمكن، شرطاً رئيسيا لترتيب عملية التفاوض مع إسرائيل".