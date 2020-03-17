بنك أوف أميركا يحدد السحوبات النقدية عند 3 آلاف دولار

أشارت الصحفية في مجلة "فوربس"، تاتيانا كوفمان، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "بنك أوف أميركا" حدد سقف السحوبات التنقدية عند 3 آلاف دولار"، لافتةً إلى إمكانية "تخفيض هذا المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة".
ويأتي هذا القرار، في الوقت الذي أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة إلى ما بين صفر و0.25 بالمئة، وذلك بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة والعالم.
كما تعهد الفيدرالي "بإبقاء الفائدة عند هذا المعدّل، إلى حين التأكد من تخطي الاقتصاد تداعيات تفشي الفيروس".
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