بنك أوف أميركا يحدد السحوبات النقدية عند 3 آلاف دولار

أشارت الصحفية في مجلة "​فوربس​"، تاتيانا كوفمان، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "بنك أوف ​أميركا​" حدد سقف السحوبات التنقدية عند 3 آلاف دولار"، لافتةً إلى إمكانية "تخفيض هذا المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويأتي هذا القرار، في الوقت الذي أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر ​الفائدة​ إلى ما بين صفر و0.25 بالمئة، وذلك بهدف مواجهة الآثار ​الاقتصاد​ية المحتملة لتفشي ​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ و​العالم​.

كما تعهد الفيدرالي "بإبقاء الفائدة عند هذا المعدّل، إلى حين التأكد من تخطي الاقتصاد تداعيات تفشي الفيروس".