أكد مدير فرع شركة الطيران "الخطوط الجوية الإفريقية" بالمنطقة الشرقية سراج الفيتوري ، إنشاء جسر جوي مستعجل لعودة الليبيين العالقين في مطارات الدول الموبوءة بفيروس كورونا مجاناً.
ولفت الفيتوري إلى أن "الشركة قررت إنشاء جسر جوي مستعجل دون توقف ليتسنى لكل العالقين العودة مجانا بكافة التسهيلات المتاحة"، موضحاً أنه "من غير المعقول أبدا أن تسخر طائرات الشركة بالعاصمة هناك لجلب المقاتلين والمرتزقة، وأهلنا في مطارات دول الجوار وغيرها مكدسين بالغربة".
كما شدد على أن "الطائرات لن تتوقف حتى إعادة المسافرين العالقين"، داعياً "المدير التجاري ومدير العمليات الجوية إلى الإسراع في وضع الترتيبات المهمة ولبدء الفوري في تيسير الرحلات".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية الإفريقية تنشئ جسرا جويا لإجلاء الليبيين العالقين بمطارات الدول الموبوءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.