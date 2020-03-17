الخطوط الجوية الإفريقية تنشئ جسرا جويا لإجلاء الليبيين العالقين بمطارات الدول الموبوءة

أكد مدير فرع شركة الطيران "​الخطوط الجوية الإفريقية​" بالمنطقة الشرقية سراج الفيتوري ، إنشاء جسر جوي مستعجل لعودة الليبيين العالقين في مطارات الدول الموبوءة ب​فيروس كورونا​ مجاناً.

ولفت الفيتوري إلى أن "الشركة قررت إنشاء جسر جوي مستعجل دون توقف ليتسنى لكل العالقين العودة مجانا بكافة التسهيلات المتاحة"، موضحاً أنه "من غير المعقول أبدا أن تسخر طائرات الشركة بالعاصمة هناك لجلب المقاتلين والمرتزقة، وأهلنا في مطارات دول الجوار وغيرها مكدسين بالغربة".

كما شدد على أن "الطائرات لن تتوقف حتى إعادة المسافرين العالقين"، داعياً "المدير التجاري ومدير العمليات الجوية إلى الإسراع في وضع الترتيبات المهمة ولبدء الفوري في تيسير الرحلات".