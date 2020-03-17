أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بن سلمان بالعودة عن قرار زيادة إنتاج النفط

وجّه 13 سيناتور جمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "طالبوا فيها بعودة الرياض عن قرار زيادة إنتاج النفط وإغراق السوق العالمية".
وأشار الشيوخ إلى أن "التأثير الإضافي في أسواق الطاقة العالمية غير المستقرة، في ظل مواجهة الولايات المتحدة وبقية العالم بما فيها السعودية وباء فيروس كورونا المستجد، تطور غير مرحب به".
كما أعربوا عن قلقهم من "رؤية توجيهات وزارة الطاقة في المملكة بخفض أسعار النفط الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية" لافتين إلى أن "ذلك ساهم في اضطراب أسعار النفط العالمية على رأس الأسواق المالية المتضررة".
وحثّ الشيوخ "السعودية على دعم استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال تهدئة القلق في قطاع النفط والغاز، في وقت تتصدى فيه البلدان حول العالم لوباء كورونا".
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