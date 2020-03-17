ترامب: العالم في حالة حرب مع عدو خفي وسننتصر

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​العالم​ في حالة حرب مع عدو خفي وسننتصر".

وفي وقت سابق أشار ترامب، إلى أن ​الصين​ قدمت معلومات خاطئة وقالت إن ​الجيش الأميركي​ هو من وضع ​فيروس كورونا​ في الصين، لافتاً إلى أن "هذا غير صحيح أنا قلتُ إن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة".

من جهة اخرى أكد ترامب أن "إجراءات اختبار كورونا تسير بشكل جيد"، مشددا على أن "​الاقتصاد​ سيتعافى سريعا من تبعات فيروس كورونا"، مشيراً إلى أننا "نشجع اعتماد الاستشارات الطبية عن بعد".