مصادر السراي الحكومي للجديد: نتيجة فحص كورونا التي خضع لها العامل البنغالي جاءت سلبية

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر ​السراي الحكومي​ تأكيدها أن "العامل البنغالي الذي يعمل في ​حديقة​ ​السرايا الحكومية​ غير مصاب ب​فيروس كورونا​ ونتيجة الفحوص المخبرية التي خضع لها جاءت سلبية".

وأكدت مصادر "النشرة" يوم أمس أنه تم نقل عامل من الجنسية البنغلادشية يعمل في السراي الحكومي إلى المستشفى من أجل إجراء فحص الكورونا، بعد الإشتباه بإصابة زوجته بفيروس كورونا.

وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الأمر من الطبيعي أن يفرض المزيد من الإجراءات في السراي الحكومي