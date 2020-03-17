نقلت قناة "الجديد" عن مصادر السراي الحكومي تأكيدها أن "العامل البنغالي الذي يعمل في حديقة السرايا الحكومية غير مصاب بفيروس كورونا ونتيجة الفحوص المخبرية التي خضع لها جاءت سلبية".
وأكدت مصادر "النشرة" يوم أمس أنه تم نقل عامل من الجنسية البنغلادشية يعمل في السراي الحكومي إلى المستشفى من أجل إجراء فحص الكورونا، بعد الإشتباه بإصابة زوجته بفيروس كورونا.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الأمر من الطبيعي أن يفرض المزيد من الإجراءات في السراي الحكومي
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر السراي الحكومي للجديد: نتيجة فحص كورونا التي خضع لها العامل البنغالي جاءت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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