LBC: طائرة خاصة ستصل إلى بيروت من أثينا قبيل منتصف هذه الليلة لتُقل عامر الفاخوري

أفادت معلومات لقناة الـ "LBCI" بأن "طائرة خاصة ستصل إلى بيروت من أثينا قبيل منتصف هذه الليلة لتُقل عامر الفاخوري".
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قررت، يوم أمس، إسقاط التهم بحق عامر الفاخوري، بعد قبول دفوع شكلية تقدم بها وكلاء الفاخوري بذريعة مرور الزمن على التهم الموجهة إليه.
ومن جانبه، ميّز مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة، وطلب الخوري من محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم واصدار مذكرة توقيف بحقه واعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين. وقد سجل طلب التمييز صباح اليوم في قلم محكمة التمييز العسكرية.
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