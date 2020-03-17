الطقس غداً غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في ​لبنان​ الأربعاء غائم اجمالاً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، في حين تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارً من بعد الظهر.

أما الخميس، فغائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بينما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق، تشتد غزارتها ليلا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب ال ٨٥كلم/س يرتفع معها موج البحر وتلامس الثلوج ١١٠٠متر وما دون في المناطق الداخلية كما تتساقط حبات من البرد.

والجمعة غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وبقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية وتتساقط للثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر.