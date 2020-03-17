جمعية نسروتو- اخوية السجون عقمت سجني زحلة للرجال والنساء

عملت جمعية نسروتو- اخوية السجون في ​لبنان​ على تعقيم سجني زحلة للرجال والنساء وذلك بطلب من ​وزارة الداخلية​ للوقاية من ​فيروس كورونا​.

وفي وقت سابق أعلنت ​وزارة الصحة​ عن آخر إحصاءات فيروس كورونا في لبنان، والتي تشير إلى أن عدد المصابين بلغ 120 حالة، كما تم شفاء 4 ​حالات​.

وكان رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ قد أعلن الأحد أنّ "​الحكومة​ قررت التعبئة العامة لغاية 29 آذار الجاري، ووقف السفر إلى عدد من الدول، وتفويض الإدارات الرسمية باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الظروف، واجراءات في ​المطار​".