عملت جمعية نسروتو- اخوية السجون في لبنان على تعقيم سجني زحلة للرجال والنساء وذلك بطلب من وزارة الداخلية للوقاية من فيروس كورونا.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة عن آخر إحصاءات فيروس كورونا في لبنان، والتي تشير إلى أن عدد المصابين بلغ 120 حالة، كما تم شفاء 4 حالات.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قد أعلن الأحد أنّ "الحكومة قررت التعبئة العامة لغاية 29 آذار الجاري، ووقف السفر إلى عدد من الدول، وتفويض الإدارات الرسمية باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الظروف، واجراءات في المطار".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية نسروتو- اخوية السجون عقمت سجني زحلة للرجال والنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.