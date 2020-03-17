OTV: اخلاء سبيل ايلي غبش المتهم بتنفيذ عملية القرصنة مع المقدم سوزان الحاج للإيقاع بزياد عيتاني

افادت قناة الـ "OTV" بأنه "تم ​إخلاء سبيل​ ايلي غبش المتهم بتنفيذ عملية القرصنة مع المقدم ​سوزان الحاج​ للإيقاع ب​زياد عيتاني​". وكانت ​المحكمة العسكرية​ قد أصدرت حكمها في قضية الحاج وغبش بتاريخ 30 ايار 2019، فأعلنت براءة سوزان الحاج من جرم التدخل في فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، لعدم توفر عناصر الجرم بحقها، بينما حكمت بسجنها مدة شهرين، وغرامة مالية 200 ألف ليرة لبنانية، بجرم كتم معلومات تتعلّق بهذا الملف. وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق المقرصن إيلي غبش، وتخفيضها إلى السجن سنة واحدة.

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