فيصل الصايغ: رد التشكيلات القضائية كان لتمرير تهريبة الفاخوري

أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه"مع تحييد وزيرة العدل نسبيا، يمكن اليوم أن نفهم أن السبب الحقيقي لرد التشكيلات القضائية كان كسبا للوقت لكي يتسنى للقضاة المسيسين تمرير تهريبة العميل الفاخوري".
واعتبر أنه لذلك فإن مجلس القضاء الأعلى الذي نثق برئيسه ونائبه مطالب بالإصرار على التشكيلات كما أصدرها، وبعدم التجاوب مع السلطة السياسية التي أثبتت عدم مصداقيتها في دعم قضاء مستقل يوحي بالثقة للداخل والخارج معا، فيما لبنان بأمس الحاجة لهذه الثقة".
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