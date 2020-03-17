مؤسسة جيلبير المجبر تعمل على تعقيم المنازل والمدارس واماكن العبادة بقضاء جبيل

عملت مؤسسة ​جيلبير المجبر​ على تعقيم المنازل و​المدارس​ وأماكن العبادة (كنائس ومساجد) بالإضافة إلى المياتم في ​قضاء جبيل​ للوقاية والحد من إنتشار ​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد وشكر الشيخ أحمد اللقيس، المجبر باسم الاعمال الخيرية الاجتماعية السنية في جبيل على حملة التعقيم. وفي وقت سابق أعلنت ​وزارة الصحة​ عن آخر إحصاءات فيروس كورونا في ​لبنان​، والتي تشير إلى أن عدد المصابين بلغ 120 حالة، كما تم شفاء 4 ​حالات​.

وكان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قد أعلن الأحد أنّ "الحكومة قررت التعبئة العامة لغاية 29 آذار الجاري، ووقف السفر إلى عدد من الدول، وتفويض الإدارات الرسمية باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الظروف، واجراءات في المطار".



















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