توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا

أوصت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ بتكليف ​نقابة الممرضات والممرضين​ في لبنان، بالتعاون مع ​وزارة الدفاع الوطني​ (​قيادة الجيش​) ونقابة المساعدات الاجتماعيات وضع خطة عمل فورية للمباني التي ستخصص لحالات الإصابات الإيجابية من دون عوارض، وعليه تحديد آلية العمل التي ستتبع في إدارة المباني وتأمين الخدمات، والكشف على الأماكن التي سوف تعتمد للتأكد من صلاحياتها لهذا الهدف، ووضح لائحة بالموارد البشرية المطلوبة، ووضع تكلفة واضحة ومفصلة لإدارة هذه المباني.

وبعد اجتماعها برئاسة اللواء الركن ​محمود الأسمر​، أوصت بتكليف فريق من ​منظمة الصحة العالمية​ و​نقابة المستشفيات​ الخاصة القيام بمراجعة واقع وقدرات المستشفيات التي خصصتها ​وزارة الصحة العامة​ لاستقبال حالات الكورونا ومستشفيات القطاع الخاص من فئة (أ) ورفع تقرير فوري إلى اللجنة الوطنية.

وأوصت أيضاً بتكليف نقابة المساعدات الإجتماعيات والدكتور جاك مخباط وضع المعايير التي بموجبها يسمح لمريض الكورونا دون عوارض تطبيق العزل المنزلي دون الحاجة إلى البقاء في المستشفى، وتكليف وزارة الصحة العامة تحديد كفاءة المختبرات وشروط فحص الكورونا المعتمد شرط أن يستوفي معايير السلامة المخبرية من الدرجة الثانية ويقوم بإثبات ضمانة الجودة الخارجية عبر وثائق تثبيت المعايير المعتمدة.