أوصت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا بتكليف نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) ونقابة المساعدات الاجتماعيات وضع خطة عمل فورية للمباني التي ستخصص لحالات الإصابات الإيجابية من دون عوارض، وعليه تحديد آلية العمل التي ستتبع في إدارة المباني وتأمين الخدمات، والكشف على الأماكن التي سوف تعتمد للتأكد من صلاحياتها لهذا الهدف، ووضح لائحة بالموارد البشرية المطلوبة، ووضع تكلفة واضحة ومفصلة لإدارة هذه المباني.
وبعد اجتماعها برئاسة اللواء الركن محمود الأسمر، أوصت بتكليف فريق من منظمة الصحة العالمية ونقابة المستشفيات الخاصة القيام بمراجعة واقع وقدرات المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة العامة لاستقبال حالات الكورونا ومستشفيات القطاع الخاص من فئة (أ) ورفع تقرير فوري إلى اللجنة الوطنية.
وأوصت أيضاً بتكليف نقابة المساعدات الإجتماعيات والدكتور جاك مخباط وضع المعايير التي بموجبها يسمح لمريض الكورونا دون عوارض تطبيق العزل المنزلي دون الحاجة إلى البقاء في المستشفى، وتكليف وزارة الصحة العامة تحديد كفاءة المختبرات وشروط فحص الكورونا المعتمد شرط أن يستوفي معايير السلامة المخبرية من الدرجة الثانية ويقوم بإثبات ضمانة الجودة الخارجية عبر وثائق تثبيت المعايير المعتمدة.
كانت هذه تفاصيل خبر توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.