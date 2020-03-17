الطبش: اقتراحي لاعفاء المحكومين الذين أتموا محكوميتهم وجدته حيا عند حكومة الدمى

اشارت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​رولا الطبش جارودي​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه "عند مناقشة موازنة 2019 في ​مجلس النواب​، تقدمت باقتراح لضمه إلى ​قانون الموازنة​ يعفي المحكومين الذين أتموا محكوميتهم ولم ينالوا حريتهم بسبب عدم سداد الغرامات، من تسديدها، وقد أخذ به وصدق ونشر في قانون الموازنة، إلا أن ​المجلس الدستوري​ أسقط هذه المادة في طعن لاحق، واليوم، وجدت اقتراحي حيا يرزق عند ​حكومة​ الدمى"، مضيفة :"صحتين عا قلبكم، المهم يمشي القانون والناس ترتاح".

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