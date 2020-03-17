المجذوب: مجلس الوزراء وافق على احتساب ساعات التدريس عن بعد ساعات تدريس فعلية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ أن "مجلس الوزراء وافق على اقتراحه الذي قدمه لجهة احتساب ساعات التدريس عن بعد للمدرسين والأساتذة المتعاقدين، في ​المدارس​ والثانويات والمعاهد الرسمية، ساعات تدريس فعلية، وذلك عبر المسارات الثلاثة التي حددت آلية تنفيذها في التعميم الرقم 15".

وأشار الوزير المجذوب إلى أنه سوف يصدر غدا قرارا بالنسبة الى احتساب ساعات التدريس للمستعان بهم عن بعد، ساعات تدريس فعلية أسوة بالمتعاقدين.

وثمن الوزير المجذوب "موقف فخامة الرئيس ودولة الرئيس ومجلس الوزراء في الاستجابة السريعة لمطالب بناة أجيال الغد".مؤكدا أن " الوزارة ستبقى بعديدها المتعاون والمتضامن، العضد لكل مطلب محق، فالتربية تكتب مستقبل لبنان".