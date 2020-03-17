أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن "مجلس الوزراء وافق على اقتراحه الذي قدمه لجهة احتساب ساعات التدريس عن بعد للمدرسين والأساتذة المتعاقدين، في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، ساعات تدريس فعلية، وذلك عبر المسارات الثلاثة التي حددت آلية تنفيذها في التعميم الرقم 15".
وأشار الوزير المجذوب إلى أنه سوف يصدر غدا قرارا بالنسبة الى احتساب ساعات التدريس للمستعان بهم عن بعد، ساعات تدريس فعلية أسوة بالمتعاقدين.
وثمن الوزير المجذوب "موقف فخامة الرئيس ودولة الرئيس ومجلس الوزراء في الاستجابة السريعة لمطالب بناة أجيال الغد".مؤكدا أن " الوزارة ستبقى بعديدها المتعاون والمتضامن، العضد لكل مطلب محق، فالتربية تكتب مستقبل لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر المجذوب: مجلس الوزراء وافق على احتساب ساعات التدريس عن بعد ساعات تدريس فعلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.