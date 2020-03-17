اللجنة المركزية بالوطني الحر: افتتاح الحساب الخاص بالحملة التمويلية للبنان لمواجهة كورونا

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام وقطاع الانتشار في التيار الوطني الحر أنه "يفتتح مساء اليوم الثلثاء 17 اذار الحساب الخاص بالحملة التمويلية من كافة دول العالم الى لبنان لنتمكن من تأمين اللوازم الطبية والصحية والمعقمات والمطهرات وما إلى ذلك من ضمن حملة التصدّي لوباء كورونا التي أطلقها التيار الوطني الحر".
وأكدت انه "يمكن الجميع المساهمة عبر الدخول الى موقع GoFundMe على الرابط التالي: https://www.gofundme.com/f/fighting-covid19-together?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
Fighting COVID-19 together organized by FPM Diaspora
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