اللجنة المركزية بالوطني الحر: افتتاح الحساب الخاص بالحملة التمويلية للبنان لمواجهة كورونا

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام وقطاع الانتشار في ​التيار الوطني الحر​ أنه "يفتتح مساء اليوم الثلثاء 17 اذار الحساب الخاص بالحملة التمويلية من كافة دول العالم الى ​لبنان​ لنتمكن من تأمين اللوازم الطبية والصحية والمعقمات والمطهرات وما إلى ذلك من ضمن حملة التصدّي لوباء ​كورونا​ التي أطلقها التيار الوطني الحر".

وأكدت انه "يمكن الجميع المساهمة عبر الدخول الى موقع GoFundMe على الرابط التالي: https://www.gofundme.com/f/fighting-covid19-together?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet

Fighting COVID-19 together organized by FPM Diaspora