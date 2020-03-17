الجديد عن جريصاتي: عون لم يكن على علم مسبق بقرار المحكمة العسكرية بحق الفاخوري

نقلت قناة "الجديد" عن مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، نفيه حصول أي تدخل في ملف عامر الفاخوري، مؤكداً أن الرئيس ميشال عون لم يكن على علم مسبق بقرار المحكمة العسكرية، ومشدداً على أنه لم يحصل أي تدخل من قبل عون.
وفي حين أشار إلى مسؤولين أميركيين كبار طلبوا استرداد الفاخوري، لفت إلى أن الجواب اللبناني بأن "لدينا قضاء سيادي والأمر بيد القضاء"، نافياً التبلغ بتهديد بوقف المساعدات عن الجيش اللبناني، لافتاً إلى أنه كان هناك تأكيد دائم باستمرار الدعم.
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