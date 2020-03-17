شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواجه فيروس كورونا فى عدد من مناطق الجيزة والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأيام الماضية، وإنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة عدداً من الندوات والمبادرات للوقاية من فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد"، وبتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وبرعاية عادل ناصر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.

وأعدت أمانة الحزب بقسم الطالبية، برئاسة أمين الحزب الدكتور خالد عودة، نشرات توعية من خلال توصيل الرسالة إلى المواطنين بكافة أشكالها المختلفة ومراعاة عدم التجمعات الكبيرة وإيجاد طرق أتصال بالمواطنين لنشر الوعي بينهم عن طرق الوقاية من فيروس كورونا كالملصقات والفلاير المطبوعة والرسائل الصوتية من خلال السوشيال ميديا وجروبات الواتس، حيث تمتلك أمانة الطالبية أكبر قاعدة بيانات لأهالى الطالبية لبث آى رسائل أو نداءات وتنبيهات عن أى أحداث عامة والعمل بطرق غير تقليدية فى وصول رسائل التوعية.

وأكد الدكتور خالد عودة، أمين الحزب بالطالبية، أن الأمانة وفرت أدوات ومواد التعقيم والتطهير وتوزيعها على الموطنين ومرفق معها تعليمات الوقاية وكيفية التعامل مع هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه يجب علينا بما تقضيه الأمانة الإنسانية اولا وكعهد سياسية وتوجيهات الحزب بالوقوف بجانب المواطن بكافة الطرق الوسائل ليس فقط من حملات توعية ولكن بتوقع ما سيترتب عليه من معاملات حياتية واحتياجات والعمل على توفير بدائل وعدم ترك المواطن للاستغلال من قبل التجار وإقامة شوادر لتوفير احتياجاته تراعي أيضاً كل وسائل وطرق الوقاية ولتعقيم المستمر والتعامل مع السلع بشكل يضمن المحافظة على نظافتها وخلوها من اي ملوثات من خلال التغليف خاصة للمتجات الزراعية كالخضر والفاكهة.

ونفذت أمانة الحزب بإمبابة حملة توعية في شوارع وميادين امبابه، حيث قام سيد درويش امين قسم إمبابة وهشام إمام أمين التنظيم وممدوح عمار أمين تنميه الموارد والخدمات الاجتماعية، بتوزيع منشورات وشرح طريق الوقايه و مقاومه الفيروس للمواطنين.

وقال سيد درويش، أمين الحزب بإمبابة، إن ذلك يأتي تفعيلا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بأهمية نشر الوعي الصحي بين المواطنين وخاصة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وفى الإطار ذاته، قامت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بمحافظة الجيزة برئاسة عمرو حسين هندي بطباعة 50 ألف بروشور توعوي للوقاية من فيرس كورونا على مستوى محافظة الجيزة عن طريق أعضاء هيئة مكتب أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية وفرق العمل التابعة لهم داخل محافظة الجيزة.

وقام وفد من أمانة الحزب بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، بتوزيع الكمامات علي العاملين بالمصالح الحكومية، وكذلك العاملين بالمحال التجارية هذا بالإضافة إلي تقديم النصائح لهم حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا والتأكيد علي الإلتزام بأرشادات وزارة الصحة والتعريف بأعراضه والإجراءات المتبعة لمجابهته وأساليب الوقاية والحد من انتشاره.

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ضم الوفد، أمناء شئون العلاقات الحكومية، والمتابعة والتواصل الاجتماعي، والعلاقات العامة، والشباب.

وكان حزب مستقبل وطن أطلق حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

كما أطلق حزب مستقبل وطن، حملة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، بتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية النائب محمد العمارى أمين الحزب بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المناطق المختلفة بمدينة الأقصر للمساهمة فى توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وبدأ حزب مستقبل وطن، فى توزيع المستلزمات الطبية الوقائية للمواطنين فى عدد من المناطق كما تم توعية المواطنين بكيفية تجنب الفيروس.

ووزع أعضاء الحزب بالأقصر الكمامات والقفازات الطبية علي المارة فى الشوارع مطالبين اياهم بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية حفاظا على سلامتهم.