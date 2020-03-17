شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد يطالب بالتنسيق بين الداخلية والتموين لمنع تخزين المواطنين للسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد أبو حامد، بتوزيع عدد من أفراد الأمن في المولات الكبيرة لمنع شراء البعض لحجم من السلع يفوق الاحتياجات الطبيعية للمواطنين، كما يحدث في ألمانيا، مشدداً: "شراء كميات زائدة على الحد، قد يتسبب في أزمة اقتصادية أكبر من أزمة الفيروس في حد ذاته، وبالتالي من الضرورى أن يحدث تعاون بين وزارة الداخلية والتموين لمنع تخزين الناس للسلع".

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وأضاف "أبو حامد" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن أي تصعيد في إجراءات الوقاية لدى أي دولة يكون وفقاً للموقف الذى تتابعه، متابعاً، : "كل إجراء بيتم إتخاذه بيبقى ليه تكلفة اقتصادية قوية، وكمان تبعاته الاجتماعية والسياسية، وبالتأكيد أي إجراء تجاه وضع يهدد حياة وسلامة الشعب المصرى، سندعمه وسنشرحه للناس ببساطة".

كانت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قد نشرت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والذى انفرد ”الخليج 365” بنشره بتأجيل السير في باقى إجراءات العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لأجل غير مسمى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.